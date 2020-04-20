СК пригрозил ответственностью за «пранки» в отношении учителей
В Следственном комитете России заинтересовались появившимися в интернете видеозаписями издевательств и «пранков» в отношении педагогов и преподавателей. Подобные случаи фиксируются в последнее время, когда альтернативы дистанционному формату обучения нет, отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В видеороликах демонстрируется «недостойное, оскорбительное» поведение подростков, а в некоторых случаях неэтично ведут себя и взрослые, заявили в СК. Там призвали помнить, что подобные действия могут повлечь предусмотренную законодательством ответственность, в том числе и уголовно-правовые последствия.
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