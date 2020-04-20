СК пригрозил ответственностью за «пранки» в отношении учителей

В видеороликах демонстрируется «недостойное, оскорбительное» поведение подростков, а в некоторых случаях неэтично ведут себя и взрослые, заявили в СК. Там призвали помнить, что подобные действия могут повлечь предусмотренную законодательством ответственность, в том числе и уголовно-правовые последствия.

