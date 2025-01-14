СК предъявил обвинения 27 участникам теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет выдвинул обвинения в отношении 27 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в результате которого погибли 146 человек. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, в настоящее время продолжается работа по выявлению других лиц, которые могут быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта. Также, по его словам, были установлены финансовые связи через централизованные пункты сбора средств, которые сейчас находятся под проверкой.

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Теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале в подмосковном Красногорске.

Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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