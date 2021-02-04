СК предъявил главе «Альянса врачей» Васильевой обвинение по «санитарному делу»
СК предъявил главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой обвинение по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Джулая, передает ТАСС.
По словам юриста, по версии следователей, его подзащитная через соцсети распространила призыв выйти на несанкционированную акцию, чем создала для них угрозу заражения коронавирусной инфекцией.
Джулая отправлена под домашний арест.
Аналогичное обвинение (ч.1 ст. 236 УК) ранее было предъявлено юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любови Соболь, брату Алексея Навального Олегу и участнице группы Pussy Riot Марие Алехиной.
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