СК предъявил главе «Альянса врачей» Васильевой обвинение по «санитарному делу»

По словам юриста, по версии следователей, его подзащитная через соцсети распространила призыв выйти на несанкционированную акцию, чем создала для них угрозу заражения коронавирусной инфекцией.

Джулая отправлена под домашний арест.

Аналогичное обвинение (ч.1 ст. 236 УК) ранее было предъявлено юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любови Соболь, брату Алексея Навального Олегу и участнице группы Pussy Riot Марие Алехиной.



