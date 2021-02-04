Москалькова опровергла перевод задержанных в Москве в регионы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о переводе задержанных в Москве за участие в незаконных акциях для исполнения наказания в виде административного ареста в другие регионы РФ, передает ТАСС.

«У ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы», - сказала она.

Поэтому перевозить их в иные регионы не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что репрессий против митинговавших в России нет, передает RT.

Как напоминает «Свободная пресса», несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока».

