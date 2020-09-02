СК предъявил Фургалу ключевое обвинение в организации убийства бизнесмена

Следователи официально предъявили обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она уточнила, что речь идёт о дополнительном, ключевом эпизоде преступной деятельности обвинемого.

Петренко напомнила, что практически сразу после убийства бизнесмена в 2004 году Фургал задерживался в статусе подозреваемого. Однако вскоре уголовное преследование было прекращено без всяких правовых оснований. Сечас суд первой инстанции принял решение об отмене того постановления.

Ранее Фургалу уже предъявили обвинение в организации убийства ещё одного дальневосточного предпринимателя Олега Булатова и покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Официальный представитель СК также уточнила, что в рамках уголовного дела под стражу взяты четверо обвиняемых в исполнении этих преступлений. Все они входили в своё время в организованную преступную группу. По словам Петренко, именно оказания этих людей стали основанием к задержанию губернатора.

По данным СМИ, ключевым свидетелем по делу Фургала выступает арестованный ранее в Москве соучредитель группы «Торэкс-Хабаровск» и совладелец входящего в нее металлургического завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Он взят под государственную защиту, как ценный свидетель. Мистрюков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

