Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца года

По его словам, речь идёт о двух пролётах, которые были взорваны, и ещё двух повреждённых.



«На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», - уточнил он.



Хуснуллин добавил, что ремонт ведётся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что на Крымском мосту возобновилось движение автобусов, пишут «Известия».