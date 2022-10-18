Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца декабря, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идёт о двух пролётах, которые были взорваны, и ещё двух повреждённых.

«На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», - уточнил он.

Хуснуллин добавил, что ремонт ведётся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что на Крымском мосту возобновилось движение автобусов, пишут «Известия».

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ТЕГИ:Марат ХуснуллинРемонтВзрывТерактКрымский Мост
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