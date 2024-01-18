СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Следственный комитет (СК) концептуально поддержал законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, пишет РИА Новости.
Проект предварительно проработан и поддержан СК, Министерством юстиции и Росфинмониторингом, говорится в пояснительной записке.
Ранее издание РБК сообщило о поддержке правительственной комиссией проекта о конфискации. Инициатива разработана депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия». Норму могут применять к нарушителям, если они действовали из корыстных побуждений или по найму.
В декабре 2023 года Басманный суд Москвы признал драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева виновным по статье о распространении фейков о Вооруженных силах. Его приговорили к восьми годам лишения свободы заочно, сообщает «Радиоточка НСН».
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