СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Проект предварительно проработан и поддержан СК, Министерством юстиции и Росфинмониторингом, говорится в пояснительной записке.

Ранее издание РБК сообщило о поддержке правительственной комиссией проекта о конфискации. Инициатива разработана депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия». Норму могут применять к нарушителям, если они действовали из корыстных побуждений или по найму.

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы признал драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева виновным по статье о распространении фейков о Вооруженных силах. Его приговорили к восьми годам лишения свободы заочно, сообщает «Радиоточка НСН».

