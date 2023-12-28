Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к уголовной ответственности за фейки об армии и за дискредитацию ВС РФ, сообщила он в своем Telegram-канале.

Следком не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС

Парламентарий акцентирует внимание на высказываниях артиста о событиях в Буче. Также уточняет, что Галкина нужно привлечь к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по ним – до 15 лет лишения свободы.

«За один только националистический лозунг «Героям слава!» можно заводить папочку с уголовным делом», - пишет Луговой.

Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМаксим Галкин

Горячие новости

Все новости

партнеры