Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки
Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к уголовной ответственности за фейки об армии и за дискредитацию ВС РФ, сообщила он в своем Telegram-канале.
Парламентарий акцентирует внимание на высказываниях артиста о событиях в Буче. Также уточняет, что Галкина нужно привлечь к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по ним – до 15 лет лишения свободы.
«За один только националистический лозунг «Героям слава!» можно заводить папочку с уголовным делом», - пишет Луговой.
Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru