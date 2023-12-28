Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки

Парламентарий акцентирует внимание на высказываниях артиста о событиях в Буче. Также уточняет, что Галкина нужно привлечь к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по ним – до 15 лет лишения свободы.

«За один только националистический лозунг «Героям слава!» можно заводить папочку с уголовным делом», - пишет Луговой.

Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, передает «Радиоточка НСН».

