СК: отравления в регионах России вызваны продукцией одного производителя
Уголовное дело об отравлениях было передано в главное следственное управление СК России для отслеживания распространения потенциально опасной продукции по регионам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, следователи выясняют, в какие регионы могла поступить опасная продукция и устанавливают личности других пострадавших.
18 июня Следственный комитет объявил о задержании трех подозреваемых по делу об оказании небезопасных услуг.
Задержанными оказались фактический руководитель компании-производителя, генеральный директор частной фирмы, занимающейся приготовлением и доставкой еды, а также руководитель отдела контроля качества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru