СК: отравления в регионах России вызваны продукцией одного производителя

Уголовное дело об отравлениях было передано в главное следственное управление СК России для отслеживания распространения потенциально опасной продукции по регионам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следователи выясняют, в какие регионы могла поступить опасная продукция и устанавливают личности других пострадавших.

Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм

18 июня Следственный комитет объявил о задержании трех подозреваемых по делу об оказании небезопасных услуг.

Задержанными оказались фактический руководитель компании-производителя, генеральный директор частной фирмы, занимающейся приготовлением и доставкой еды, а также руководитель отдела контроля качества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияРоссияОтравления

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