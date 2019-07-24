СК открыл дело по незаконным акциям у Мосгоризбиркома
Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованной массовой акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Об этом сообщает РИА ФАН, со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК.
Как отмечается в формулировке, целью несанкционированного митинга была попытка оказать давление на сотрудников Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помешать их законной деятельности, передает РЕН ТВ.
В СК назвали подобные акции заведомо незаконными и несогласованными.
Подчёркивается, что действия указанных лиц были связаны с угрозой применения насилия в отношении членов избирательных комиссий.
В ходе расследования сотрудники СК опросят участников несогласованных акций, а также организаторов выступлений.
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