СК открыл дело по незаконным акциям у Мосгоризбиркома

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованной массовой акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Об этом сообщает РИА ФАН, со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК.

Как отмечается в формулировке, целью несанкционированного митинга была попытка оказать давление на сотрудников Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помешать их законной деятельности, передает РЕН ТВ.