СК открыл дело по незаконным акциям у Мосгоризбиркома

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в связи с проведением несогласованной массовой акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Об этом сообщает РИА ФАН, со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК.

Как отмечается в формулировке, целью несанкционированного митинга была попытка оказать давление на сотрудников Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помешать их законной деятельности, передает РЕН ТВ.

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В СК назвали подобные акции заведомо незаконными и несогласованными.

Подчёркивается, что действия указанных лиц были связаны с угрозой применения насилия в отношении членов избирательных комиссий.

В ходе расследования сотрудники СК опросят участников несогласованных акций, а также организаторов выступлений.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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