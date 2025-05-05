Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте

Зрители турнира по боям ММА в Сургуте устроили массовую драку. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

После драки в московской школе проведут проверку

По факту инцидента региональное МВД начало проверку, сообщает РЕН ТВ. Зачинщика массовой драки уже установили.

Как отмечают местные СМИ, конфликт начался в октагоне, когда один из спортсменов ударил судью поединка. После этого на ринг ворвались зрители и пытались разнять бойцов. Затем все переросло в массовую драку.

Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге произошла массовая драка, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортДракаСургут

Горячие новости

Все новости

партнеры