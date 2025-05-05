Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте

Экономика Москвы приросла за год на 5,5% В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы В Москве арестовали восьмерых злоумышленников, которые устраивали ДТП и требовали возмещения от страховщиков Кинокритик Екатерина Барабаш, объявленная в розыск после неявки в суд, находится в Париже Нерпы в Москвариуме любят покататься на водолазах, а кошачья акула просит почесать ей спинку