Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте
5 мая 202514:25
Зрители турнира по боям ММА в Сургуте устроили массовую драку. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.
По факту инцидента региональное МВД начало проверку, сообщает РЕН ТВ. Зачинщика массовой драки уже установили.
Как отмечают местные СМИ, конфликт начался в октагоне, когда один из спортсменов ударил судью поединка. После этого на ринг ворвались зрители и пытались разнять бойцов. Затем все переросло в массовую драку.
Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге произошла массовая драка, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru