СК опечатал операционные помещения в клинике Хайдарова

Решение приняли в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших смерть. Разбирательство было начато после смерти 36-летнего мужчины, впавшего в кому и умершего через некоторое время после операции в «Ай Кью Пластик».

Как отметили в СК, установлено, что бенефициаром клиники и ряда других аналогичных учреждений является Хайдаров. Правоохранители проверяют данные о причинении вреда и соответствующей угрозе в клиниках хирурга. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, работают специалисты в области организации дезинфекционных мероприятий и контроля качества и безопасности меддеятельности.

Также правоохранительные органы провели обыски в помещении «Ай Кью Пластик», по месту жительства фактического руководства, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога клиники. Следователи изъяли документацию и носители информации, допросили фигурантов, отмечает РЕН ТВ.

«Приняты меры к недопущению возможного причинения вреда жизни и здоровья пациентам клиники в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Ввиду выявленных нарушений... приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в клинике Тимура Хайдарова. Опечатаны операционные помещения», — подчеркнули в СК.

