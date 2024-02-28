СК возбудил уголовное дело после смерти пациента клиники Хайдарова

По данным следствия, мужчина 16 февраля сделал операцию в одной из частных столичных клиник пластической хирургии на севере Москвы. Через несколько дней пациент почувствовал ухудшение состояния здоровья, и обратился в медицинское учреждение. Позже впал в кому и скончался.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На данный момент следователи проводят обыск в клинике. В ближайшее время также проведут ряд судебных экспертиз.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что известный московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилова умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова.

Адвокат хирурга Александр Добровинский в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что специалисты клиники Хайдарова не были последними, кто оперировал умершего пациента.

