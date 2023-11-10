СК опечатал наркоклинику в Москве после смерти пяти пациентов
Наркологическая клиника «Гармония Медикал» в российской столице закрыта после того, как в ней скончались пятеро пациентов за последний год. Об этом объявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Данное медицинское учреждение принадлежит группе компаний «Спасение». Его владельцы и сотрудники стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании инертного газа ксенон. Проведённые проверки показали, что «Гармония Медикал» нарушает требования и обязательства лицензии на оказание соответствующих услуг.
Среди прочего в клинике изъято большое число запрещенных в России лекарств неизвестного производителя. Когда эксперты Росздравнадзора пришли с инспекцией в учреждение, среди пациентов там находились люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом дежурный врач не смог объяснить такую ситуацию.
В результате, из клиники были эвакуированы 36 пациентов, шестеро из которых находились в критическом состоянии. Однако сторонние врачи сумели их спасти. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», медицинское заведение на улице Цурюпы в Юго-западном административном округе Москвы опечатано сотрудниками Следственного комитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru