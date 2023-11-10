СК опечатал наркоклинику в Москве после смерти пяти пациентов

Наркологическая клиника «Гармония Медикал» в российской столице закрыта после того, как в ней скончались пятеро пациентов за последний год. Об этом объявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Данное медицинское учреждение принадлежит группе компаний «Спасение». Его владельцы и сотрудники стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании инертного газа ксенон. Проведённые проверки показали, что «Гармония Медикал» нарушает требования и обязательства лицензии на оказание соответствующих услуг.