СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны
Военные следователи СК России предъявили обвинение трем должностным лицам в хищении 135 миллионов рублей при исполнении контрактов с Минобороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, фигурантами дела стали представители АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники» и ООО «Фортис» — Виталий Степин, Алексей Косоуров и Дмитрий Лунев. Следствие считает, что в 2024 году, выполняя обязательства по заключенным с министерством контрактам, они предоставляли заведомо недостоверные финансовые документы.
Как уточнили в СК, в результате этих действий было похищено 135 миллионов рублей, Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении Степина и Косоурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца
- СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны
- Юмор и зверушки: «Котам Эрмитажа 2» предрекли сборы в 500 млн рублей
- США обсуждают возможную встречу Трампа с Лукашенко
- В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»
- СМИ: Иран пообещал «сюрпризы» для Трампа в ближайшие дни
- Психиатр объяснил, почему девушки страдют депрессией чаще мужчин
- Военный самолет разбился в Колумбии, на борту могли быть 125 человек
- Возвращение спустя четыре года: Роднина ответила критикам Камилы Валиевой
- Путин подписал закон об усилении контроля за тарифами ЖКУ