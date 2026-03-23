СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны

Военные следователи СК России предъявили обвинение трем должностным лицам в хищении 135 миллионов рублей при исполнении контрактов с Минобороны. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, фигурантами дела стали представители АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники» и ООО «Фортис» — Виталий Степин, Алексей Косоуров и Дмитрий Лунев. Следствие считает, что в 2024 году, выполняя обязательства по заключенным с министерством контрактам, они предоставляли заведомо недостоверные финансовые документы.