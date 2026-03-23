США обсуждают возможную встречу Трампа с Лукашенко

Власти США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на спецпосланника Трампа Джона Коула.

По его словам, обсуждения такого визита ведутся уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято и зависит от позиции американского президента. Коул отметил, что для реализации этой идеи предстоит проделать значительную работу, но выразил уверенность в возможности ее осуществления.

Как уточняет издание, потенциальная встреча может пройти либо в Вашингтоне, либо во Флориде, где находится частная резиденция Трампа.

Лукашенко ранее дважды посещал США с официальными визитами. В 1995 году он выступал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченном к 50-летию организации. Второй визит состоялся в 2015 году в рамках мероприятий, посвященных 70-й сессии Генассамблеи, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
