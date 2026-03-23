США обсуждают возможную встречу Трампа с Лукашенко

Власти США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на спецпосланника Трампа Джона Коула.

По его словам, обсуждения такого визита ведутся уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято и зависит от позиции американского президента. Коул отметил, что для реализации этой идеи предстоит проделать значительную работу, но выразил уверенность в возможности ее осуществления.