В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»

Житель Германии подал гражданский иск против украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки», требуя компенсацию из-за увеличения расходов на газ. Об этом заявил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук, сообщает украинское издание «Бабель».

По словам защитника, истец утверждает, что после инцидента его ежемесячные платежи за газ выросли на 112 евро. В связи с этим пенсионер требует взыскать с Кузнецова 3 тысячи евро.