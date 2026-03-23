В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»
Житель Германии подал гражданский иск против украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки», требуя компенсацию из-за увеличения расходов на газ. Об этом заявил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук, сообщает украинское издание «Бабель».
По словам защитника, истец утверждает, что после инцидента его ежемесячные платежи за газ выросли на 112 евро. В связи с этим пенсионер требует взыскать с Кузнецова 3 тысячи евро.
Катеринчук отметил, что изначально немецкая прокуратура рассматривала дело по трем статьям уголовного кодекса, включая саботаж против конституционных основ. В настоящее время в деле остались обвинения, связанные с совершением взрыва и разрушением объектов инфраструктуры. Кроме того, добавлена статья о нарушении работы предприятий общественного обеспечения, поскольку газопроводы были выведены из эксплуатации. Адвокат подчеркнул, что квалификация обвинений может измениться по мере развития расследования.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, после чего его передали немецким властям, передает «Радиоточка НСН».
