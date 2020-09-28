СК обвинил сына экс-губернатора Левченко в мошенничестве
Депутату законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом информирует Следвтенный комитет на своём сайте.
Андрей Левченко – сын экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Следствие будет просить суд арестовать Левченко-младшего. Ранее стало известно о задержании и бывшего главы региона с супругой.
По версии следствия, Левченко-младший замешан в мошенничестве с государственными подрядами на ремонт лифтовых систем в Иркутской области.
По этому же делу задержан номинальный директор компании «Звезда» Олег Хамуляк. Ущерб бюджету от их действий оценён в 185 миллионов рублей.
Андрей Левченко возглавляет в иркутском Заксобрании фракцию КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов считает, что его преследуют по политическим мотивам. Как отмечает «Свободная пресса», он пообещал всестороннюю правовую помощь однопартийцу.
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