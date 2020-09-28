СК обвинил сына экс-губернатора Левченко в мошенничестве

По этому же делу задержан номинальный директор компании «Звезда» Олег Хамуляк. Ущерб бюджету от их действий оценён в 185 миллионов рублей.

Андрей Левченко возглавляет в иркутском Заксобрании фракцию КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов считает, что его преследуют по политическим мотивам. Как отмечает «Свободная пресса», он пообещал всестороннюю правовую помощь однопартийцу.

