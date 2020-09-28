Политтехнолог рассказал, как превратить Левченко в Фургала

Сына экс-губернатора Сергея Левченко, депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупной размере. Как передает ТАСС, парламентарий выступает фигурантом дела о хищении 185 млн рублей из регионального фонда капремонта многоквартирных домов. У его отца, бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, были проведены обыски.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН выразил мнение, что никакой аналогии с арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в этой истории нет.

«Никакой связи с Фургалом тут нет. Это реализация ранее полученных оперативных материалов, которые были отложены из-за выборов губернатора Иркутской области. В них в качестве теневого игрока участвовал бывший губернатор Левченко. Чтобы уголовный процесс не влиял на политический, была эта задержка. Хотя политический контекст и в аресте сына Левченко присутствует. Думаю, следствие не будет совершать те ошибки, которые были совершены при аресте Фургала, и будут давать больше информации, за что задержали и в чем суть обвинения», - сказал Баширов.