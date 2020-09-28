Политтехнолог рассказал, как превратить Левченко в Фургала
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН выразил мнение, что никакой аналогии с арестом Сергея Фургала в задержании сына экс-губернатора Иркутской области нет, однако при определённых условиях массовые протесты возможны.
Сына экс-губернатора Сергея Левченко, депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупной размере. Как передает ТАСС, парламентарий выступает фигурантом дела о хищении 185 млн рублей из регионального фонда капремонта многоквартирных домов. У его отца, бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, были проведены обыски.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН выразил мнение, что никакой аналогии с арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в этой истории нет.
«Никакой связи с Фургалом тут нет. Это реализация ранее полученных оперативных материалов, которые были отложены из-за выборов губернатора Иркутской области. В них в качестве теневого игрока участвовал бывший губернатор Левченко. Чтобы уголовный процесс не влиял на политический, была эта задержка. Хотя политический контекст и в аресте сына Левченко присутствует. Думаю, следствие не будет совершать те ошибки, которые были совершены при аресте Фургала, и будут давать больше информации, за что задержали и в чем суть обвинения», - сказал Баширов.
Однако повторения волны протестов подобной хабаровской он не исключил.
«Если будут арестовывать по этому уголовному делу и самого Левченко. Тогда коммунисты поднимутся на его защиту. Если он останется в статусе свидетеля, то волнений не будет. Граждане за Левченко голосовали, а не за его сына. Сын хоть и является депутатом областного заксобрания, но это всего лишь региональный депутат. Это не бывший губернатор, не такой яркий лидер, как старший Левченко», - заключил эксперт.
Напомним, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря 2019 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который одержал победу на прошедших 13 сентября выборах губернатора.
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