Экс-военпред Минобороны арестован по делу о мошенничестве с подшипниками

Бывший начальник военного представительства Министерства обороны отправлен в следственный изолятор по подозрению в причастности к хищению средств при выполнении государственного оборонного заказа на производствах подшипников, в том числе на Десятом государственном подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону.

Информацию об этом распространило управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области. По данным спецслужбы, военпред в личных интересах согласовал завышение в несколько раз цены подшипников, которые производятся в интересах государственных заказчиков.