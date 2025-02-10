Экс-военпред Минобороны арестован по делу о мошенничестве с подшипниками
Бывший начальник военного представительства Министерства обороны отправлен в следственный изолятор по подозрению в причастности к хищению средств при выполнении государственного оборонного заказа на производствах подшипников, в том числе на Десятом государственном подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону.
Информацию об этом распространило управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области. По данным спецслужбы, военпред в личных интересах согласовал завышение в несколько раз цены подшипников, которые производятся в интересах государственных заказчиков.
В сентябре 2024 года был задержан работник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику ФСБ в обмен на прекращение проверки «10 ГПЗ».
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и получении взятки. В конце 2024 года прошли обыски на трех подшипниковых заводах в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Также оперативные мероприятия проведены в военных представительствах и обслуживающей организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru