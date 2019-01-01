Общество

Росгвардия лишилась трех генералов

19 июля21:01

Из Росгвардии указом президента России отправлены в отставку и уволены три генерал-лейтенанта, сообщает URA.RU.

Это Сергей Милейко, Валерий Дугинов и Виктор Мацюк.

Скорую отставку прочат генерал-полковнику Сергею Меликову, который подал рапорт в конце июня.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Росгвардия