Общество
Скорую отставку прочат генерал-полковнику Сергею Меликову, который подал рапорт в конце июня.
Росгвардия лишилась трех генералов
19 июля21:01
Из Росгвардии указом президента России отправлены в отставку и уволены три генерал-лейтенанта, сообщает URA.RU.
Это Сергей Милейко, Валерий Дугинов и Виктор Мацюк.
Скорую отставку прочат генерал-полковнику Сергею Меликову, который подал рапорт в конце июня.
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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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