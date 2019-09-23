СК назвал субъекты РФ, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет назвал субъекты РФ, в которых пропало наибольшее число детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, чаще всего дети пропадает в Свердловской, Московской, Нижегородской и Иркутской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях. Такие данные были озвучены официальным представителем СК РФ по итогам проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

Среди основных причин пропажи несовершеннолетних Светлана Петренко назвала отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликты между членами семьи и асоциальное поведение родителей, а также неблагоприятные условия жизни. Всего, по ее словам, в 2018 году следственные органы поступили сообщения об исчезновении почти 14 тысяч несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года - порядка 8 тысяч таких сообщений. При этом Петренко уточнила, что на данный момент следственные органы установили местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям, однако "в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних". По ее словам, одразделения ведомства намерены повысить эффективность взаимодействия следственных органов и волонтерских организаций, учитывая оперативность их работы и значительный опыт.

Как сообщает РИА Новости, по итогам совещания глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проработать вопрос совершенствования взаимодействия с оперативными службами других ведомств, а также создать на сайте Следственного комитета раздела с актуальной информацией о разыскиваемых несовершеннолетних. Кроме того, глава ведомства поручил рассмотреть возможность создания базы ДНК-учета родственников пропавших без вести детей.

Ранее НСН сообщала, что в России запущена платформа для поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск». Система была разработана и протестирована совместно с МВД и Поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в марте 2019 года.