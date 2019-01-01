«Найден! Жив!». МегаФон поможет находить пропавших детей

В России запущена платформа для поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск». Она помогает сократить время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут.

Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находиться поблизости в момент пропажи человека, и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом потерявшегося.

Система была разработана и протестирована совместно с МВД и Поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в марте 2019 года, рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в рамках Второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, который 18 июня стартовал в Московской области.

За время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек. Эксперимент проходил с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Сначала такие сообщения получали абоненты Московской области, затем - всех регионов, где присутствует этот сотовый оператор. Кроме того, к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях, сообщали НСН в пресс-службе МегаФона.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании, – 2 тысячи, минимальное – 33, а максимальное – более 3 тысяч. Среднее время отработки алгоритма от запроса на рассылку до факта самой рассылки составляет две минуты.

«”МегаФон.Поиск” - это новое слово в технологиях поиска, - считает координатор ПСО «Лиза Алерт» Олег Леонов. - Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании МегаФон за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».

Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 тысяч – дети.

По словам Геворка Вермишяна, ключевой фактор успешного поиска – время.

«Новый сервис “МегаФон.Поиск” позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями», - сказал гендиректор МегаФона.

Вермишян добавил, что новая система доказала свою эффективность.

«Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно. Мы искренне рады, что система “МегаФон. Поиск” уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: “Найден! Жив!”», - сказал он.

В этом году МегаФон совместно с «Лиза Алерт» представит фильм «Один в городе». Это шесть историй продолжительностью по пять минут. Каждая из них рассказывает об опасных ситуациях и о том, как их избежать, если принять правильное решение. Авторы показывают, например, что делать, если ты потерялся; как вести себя, если нападает собака. Фильм планируется показывать в школах, на детских массовых мероприятиях, на телеканале «Карусель».

