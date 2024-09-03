СК назвал наиболее сложной обстановку с мигрантами в Москве и Подмосковье
Следственный комитет констатирует, что наиболее непростая обстановка в лане мигрантов складывается в российской столице и Московской области. Ситуация требует особого внимания правоохранительных органов и исполнительной власти.
Об этом было заявлено в ходе оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, которые совершили приезжие из-за рубежа, проведённое председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
Глава ведомства заслушал доклады руководителей управлений по столице и Подмосковью. По данным СК, в текущем году в России произошло троекратное увеличение числа преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории страны.
В общей сложности иностранцы совершили около 24 тысяч противоправных деяний, подпадающих под уголовные статьи. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», количество тяжких преступлений выросло на 12%. Трудовые мигранты стали на 69% чаще нарушать закон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru