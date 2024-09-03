СК назвал наиболее сложной обстановку с мигрантами в Москве и Подмосковье

Следственный комитет констатирует, что наиболее непростая обстановка в лане мигрантов складывается в российской столице и Московской области. Ситуация требует особого внимания правоохранительных органов и исполнительной власти.

Об этом было заявлено в ходе оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, которые совершили приезжие из-за рубежа, проведённое председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.