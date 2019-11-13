СК начал проверку по жалобе пенсионерки, упавшей в ноги Медведеву

13 ноября 201918:39

Следственный комитет организовал проверку после жалобы сельской жительницы главе правительства Дмитрию Медведеву на отсутствие горячей воды в многоквартирных домах села Санниково в Алтайском крае. Как сообщает «Свободная пресса», проверка начал в доследственном порядке для принятия процессуального решения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Санникове совещание, посвящённое повышению качества жизни жителей российских сёл в рамках выполнения национальных проектов.

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Пожилая женщина с жалобой буквально упала в ноги премьеру на улице перед началом совещания.

Татьяна Кадукина умоляла решить вопрос с горячим водоснабжением, которое отсутствует уже несколько лет.

Медведев охарактеризовал проблему словом «безобразие» и поручил главе края разобраться в ней лично, посетив квартиру пенсионерки.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:МедведевСледственный КомитетПенсионеры