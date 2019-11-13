СК начал проверку по жалобе пенсионерки, упавшей в ноги Медведеву

Проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу прошел второе чтение в Госдуме В Кремле призвали не дискутировать относительно рабочего 31 декабря в 2019 году Экс-премьер Украины призвал не верить миротворческим призывам Коломойского Грета Тунберг переплывёт Атлантику на катамаране