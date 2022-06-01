В Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» иностранцев

Трое туристов из Турции предстанут перед судом за осквернение «Вечного огня» мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Марий Эл.

Задержаны осквернившие Вечный огонь жители Ставрополья

В февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором трое мужчин грели руки у «Вечного огня», один из них затем изобразил, что справил нужду. После обращения свидетелей в полицию их задержали.

По версии следствия, иностранцы осквернили символ воинской славы России «желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности».

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение.

Ранее на Якорной площади Кронштадта первоклассник забросал снегом «Вечный огонь», передаёт ОТР. Материалы по этому инциденту направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Марий ЭлИностранцыУголовное ДелоВечный Огонь
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