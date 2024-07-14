СК начал проверку информации о заболевании 19 детей в лагере в Евпатории
Следственный комитет ведет проверку сообщений о заболевании не менее 19 детей в лагере в крымской Евпатории, заявили в пресс-службе ведомства.
По информации СК, дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной стал ротавирус.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить результаты доследственной проверки.
На этой неделе суд в Тыве приостановил работу оздоровительного лагеря «Чагытай» после массового отравления детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru