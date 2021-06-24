СК начал проверку базы отдыха Управления делами президента
Следственный комитет России начал проверку оздоровительного комплекса «Бор» Управделами президента, основными заказчиками которого были Управление делами мэра и правительства Москвы. Силовики подозревают, что санаторий сильно занижал цены на услуги, сообщило РБК.
В 2017 и 2018 году при групповых заездах клиентов обслуживали по ценам, которые были сильно ниже утвержденных. Финансовые потери могут достигать 2,7 миллионов рублей за питание и 28,4 миллионов за проживание.
Следственный комитет рассматривает составы преступления по статьям 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий), 293 (Халатность) и 330 (Самоуправство) УК РФ.
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