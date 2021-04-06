Следственный Комитет начал проверку песни Манижи
Следственный Комитет Москвы начал проверку песни Манижи «Russian Woman», с которой артистка должна представлять Россию на «Евровидение».
После обращения к следователям АНО «Ветеранские вести» песню проверяют на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что по результатам проверки может быть возбуждено дело или заявителю будет направлен отказ в возбуждении дела.
Накануне АНО «Ветеранские вести» обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой пресечь распространение выступления Манижи и возбудить дело за экстремизм.
По их мнению, номер певицы «оскорбляет и унижает человеческое достоинство русских женщин по признаку отношения к национальности».
Ранее в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников выразил мнение, что песня Манижи для «Евровидения» собрала в себе все темы, которые волнуют и могут «зацепить» западную публику.
В этом году песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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