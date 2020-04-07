СК ищет автора фейка о российском происхождении коронавируса

Уголовное дело возбуждено за распространение фейковой информации о том, что новый тип коронавируса был якобы создан в российском государственном научном центре «Вектор», а потом при помощи взрыва распылён в России и Китае. Соответствующее видео было размещено в «Твиттере», и сейчас его автора пытаются установить следователи, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Следственный комитет.

Действия автора видео СК квалифицирует как распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, опасных для жизни граждан.

Первое уголовное дело из-за фейка о коронавируса было возбуждено 4 апреля в Санкт-Петербурге — тогда в соцсетях появилась недостоверная информация о том, что мужчину с коронавирусом отпустили домой из больницы, и он поехал на общественном транспорте.

