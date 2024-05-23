СМИ сообщили о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его итогам генерал был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета.
Отмечается, что дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.
Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов. Позже по делу о мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, напоминает Ura.ru.
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