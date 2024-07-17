СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей

Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате средств в размере 221,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По ее словам, эти средства были выделены на строительство водозаборных и очистных сооружений.