СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей
Бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате средств в размере 221,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.
По ее словам, эти средства были выделены на строительство водозаборных и очистных сооружений.
Врадий добавила, что следователи провели обыски на месте работы подозреваемого, а также осмотрели его автомобили. В настоящее время сотрудники СК активно работают с задержанным.
С марта 2020 года Алексей Артюхин занимал пост главы городского округа Шатура. 10 июля 2024 года он объявил о своей отставке, отметив, что это решение ему не далось легко, однако причины своего решения он не назвал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru