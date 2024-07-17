СМИ: В Москве задержали экс-главу департамента культуры Кибовского

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры на протяжении восьми лет Александра Кибовского. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на два источника.

Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

В правительстве Москвы Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Он начал карьеру с должности руководителя городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), с 2015 года по сентябрь 2023-го возглавлял городской департамент культуры.

В ноябре 2023 года Кибовский был назначен куратором культурного сотрудничества Москвы с новыми регионами.

Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.







