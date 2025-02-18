Флигель усадьбы Татарниковых в Москве выставлен на торги

Двухэтажное здание, являющееся частью архитектурного комплекса городской усадьбы купцов Татарниковых, выставлено на торги, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, историческое здание расположено в Таганском районе столицы, его площадь более 380 кв.м.

«Здание было возведено в 1900 году под руководством архитектора Эдмунда Юдицкого. Это флигель городской усадьбы Татарниковых, расположенный в районе с высокой деловой и туристической активностью, неподалеку от станции метро «Таганская», - сказал Пуртов.

Он отметил, что здание относится к объектам культурного наследия. Победитель аукциона проведет реставрацию, после чего сможет использовать его по бизнес-назначению, например, открыть офисный или медицинский центр.

Пуртов подчеркнул, что торги позволят сберечь исторический облик памятника архитектуры, а также откроют новые возможности для бизнеса. Прием заявок продлится до 4 марта.

