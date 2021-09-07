Опасная гонка. Профессор МГУ о поступлении девятилетней студентки

Руководство МГУ не должно было допускать поступление в вуз девятилетней студентки, теперь ситуация ожидаемо вышла из-под контроля, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психолог, заслуженный профессор МГУ, профессор института образования ВШЭ, Андрей Подольский.

Ранее стало известно, что отец девочки-вундеркинда, поступившей в МГУ имени Ломоносова в девять лет, планирует обратиться в учебную часть с просьбой ускорить обучение дочери. По мнению мужчины, она может освоить программу быстрее остальных студентов, сообщает РИА Новости.

«С моей точки зрения, основная ошибка руководства заключалась в том, что допущена была эта ситуация, тут очень нетрудно было предсказать, как это будет все развиваться дальше. Ситуация не то чтобы неординарная, она обычная для не совсем нормальных участников. Грамотные психологи понимают, что это не совсем нормальная ситуация и ребенку в этом возрасте надо разбираться в других вопросах, а не заниматься научной психологией», - отметил Подольский.