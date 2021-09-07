Опасная гонка. Профессор МГУ о поступлении девятилетней студентки
Андрей Подольский признался, что не понимает, как руководство вуза допустило такую ситуацию, не просчитав все последствия.
Руководство МГУ не должно было допускать поступление в вуз девятилетней студентки, теперь ситуация ожидаемо вышла из-под контроля, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психолог, заслуженный профессор МГУ, профессор института образования ВШЭ, Андрей Подольский.
Ранее стало известно, что отец девочки-вундеркинда, поступившей в МГУ имени Ломоносова в девять лет, планирует обратиться в учебную часть с просьбой ускорить обучение дочери. По мнению мужчины, она может освоить программу быстрее остальных студентов, сообщает РИА Новости.
«С моей точки зрения, основная ошибка руководства заключалась в том, что допущена была эта ситуация, тут очень нетрудно было предсказать, как это будет все развиваться дальше. Ситуация не то чтобы неординарная, она обычная для не совсем нормальных участников. Грамотные психологи понимают, что это не совсем нормальная ситуация и ребенку в этом возрасте надо разбираться в других вопросах, а не заниматься научной психологией», - отметил Подольский.
По его словам, в МГУ в принципе нет практики завершения обучения досрочно, а ускоренный процесс образования никак не вписывается в насыщенную программу вуза.
«Такой практики, конечно, нет, программа обучения в МГУ достаточно насыщенная. Если кому-то не хватает, он может параллельно осваивать не одну программу, а две, хотя это очень непросто», - заметил профессор.
Подольский подчеркнул, что такое стремление может быть опасным для здоровья ребенка, который в любом случае проходит все «привычные» фазы индивидуального развития человека.
«Конечно, это опасно. Опасно было устраивать гонку с общеобразовательной школой, уже это опасно, потому что есть определенная логика развития, есть определенные этапы развития, есть определенные задачи развития, которые решаются в процессе онтогенеза, но это отнюдь не сводится чисто к учебным достижениям», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал перевести Алису Теплякову, которая в 9 лет стала студенткой МГУ, на бесплатное обучение.
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