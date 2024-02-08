Ситуацию по кори в Ростовской области губернатор Голубев назвал напряженной
8 февраля 202414:23
Напряженной назвал ситуацию по кори в Ростовской области губернатор региона Василий Голубев, сообщает РИА Новости.
По его словам, в 2022 году этого заболевания в области не было, а в прошлом году зарегистрировано сразу 375 случаев.
Он отметил, что 98% заболевших не были привиты.
Глава области также сообщил, что регион уже закупил 16 тысяч доз вакцины от кори.
Ранее в Якутске в двух школах и детском саду выявили корь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru