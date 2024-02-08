Ситуацию по кори в Ростовской области губернатор Голубев назвал напряженной

Напряженной назвал ситуацию по кори в Ростовской области губернатор региона Василий Голубев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году этого заболевания в области не было, а в прошлом году зарегистрировано сразу 375 случаев.

В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори

Он отметил, что 98% заболевших не были привиты.

Глава области также сообщил, что регион уже закупил 16 тысяч доз вакцины от кори.

Ранее в Якутске в двух школах и детском саду выявили корь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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