Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента

По его словам, система успешно справилась с нагрузкой, что говорит о том, что была проведена хорошая подготовительная работа, и на реальных выборах «всё должно пройти штатно».

Костырко рассказал, что в первые минуты теста были получены обращения от 30 тысяч пользователей. В результате система перешла в режим электронной очереди, из-за чего время ожидания сосавило от пяти до 10 минут.

«Появление такой страницы означает только одно: пользователю нужно подождать или вернуться к голосованию позднее. Это абсолютно нормальное запланированное поведение системы», - заключил он.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ заявили, что получили от россиян более 3,7 млн заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента, сообщает RT.

