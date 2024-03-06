Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента
Около 713 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента РФ, которое состоялось в Москве 2 марта. Об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко.
По его словам, система успешно справилась с нагрузкой, что говорит о том, что была проведена хорошая подготовительная работа, и на реальных выборах «всё должно пройти штатно».
Костырко рассказал, что в первые минуты теста были получены обращения от 30 тысяч пользователей. В результате система перешла в режим электронной очереди, из-за чего время ожидания сосавило от пяти до 10 минут.
«Появление такой страницы означает только одно: пользователю нужно подождать или вернуться к голосованию позднее. Это абсолютно нормальное запланированное поведение системы», - заключил он.
Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ заявили, что получили от россиян более 3,7 млн заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента, сообщает RT.
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