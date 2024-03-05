«Госуслуги» начали приём заявок для голосования на дому

Портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» начал принимать заявления для голосования на выборах президента на дому. Об этом объявило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как уточнили в ведомстве, проголосовать на дому можно только при наличии уважительной причины. Среди них: Болезнь, невозможность отлучиться из-за ухода за больным родственником. Заявки принимаются на портале «Госуслуги» до конца суток 11 марта по московскому времени.

Решение о возможности голосования на дому остаётся за избирательной комиссией. При положительном вердикте, с заявителем будет согласовано удобное время для визита представителей избиркома с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.