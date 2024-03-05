«Госуслуги» начали приём заявок для голосования на дому

Портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» начал принимать заявления для голосования на выборах президента на дому. Об этом объявило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как уточнили в ведомстве, проголосовать на дому можно только при наличии уважительной причины. Среди них: Болезнь, невозможность отлучиться из-за ухода за больным родственником. Заявки принимаются на портале «Госуслуги» до конца суток 11 марта по московскому времени.

Решение о возможности голосования на дому остаётся за избирательной комиссией. При положительном вердикте, с заявителем будет согласовано удобное время для визита представителей избиркома с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

«Пойду голосовать»: Блогер Ивлеева посмотрела послание Путина Федеральному собранию

В Минцифры еще раз напомнили, что есть также возможность проголосовать не по месту прописки посредством «Мобильного избирателя». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на «Госуслугах» этим сервисом уже воспользовались свыше двух миллионов человек.

Для участи в выборах в формате дистанционного электронного голосования на данный момент зарегистрировались более 3,7 миллиона избирателей. Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течении трёх дней – 15, 16 и 17 марта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Президента РоссииГосуслуги

Горячие новости

Все новости

партнеры