Систему электронного голосования в Москве протестируют трижды

Около двух тысяч студентов московских высших учебных заведений привлечены к процессу тестирования системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Так, сегодня на платформе официального портала мэра Москвы проводится первое тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования, которое в качестве эксперимента состоится 8 сентября. Для получения доступа к пробному голосованию учащиеся вузов регистрировались через личный кабинет на портале мэра.

В целом запланировано три этапа тестирования этой системы. Второй будет проведен с 15 по 22 июля. Наконец, в середине августа будет проведено третье тестовое мероприятие, в котором примут участие профессионалы от избирательного процесса: сами кандидаты, наблюдателей и так далее.

