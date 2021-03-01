Система соцпомощи в России перейдет в электронный формат за пять лет
Кабмин РФ утвердил концепцию цифровой трансформации социальной сферы, рассчитанную на пять лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат, пишет ТАСС.
В частности, уже в 2021 году во всех российских регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде без личного присутствия и бумажных документов. Кроме того, как отмечает Газета.ру, вырастет количество дистанционных сервисов для инвалидов.
Также, по словам Михаила Мишустина, появится единый круглосуточный контакт-центр для персональных консультаций граждан. В планах – и создание единой цифровой платформы для автоматизации предоставления соцподдержки, сообщает телеканал 360.
А ранее в понедельник, 1 марта, Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило 69 регионам России 100 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог.
На совещании с вице-премьерами глава правительства отметил, что средства были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и поступят в регионы в течение двух лет. По его словам, основная часть - 70,5 миллиарда рублей - будет доведена уже в текущем году.
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