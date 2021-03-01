Система соцпомощи в России перейдет в электронный формат за пять лет

Кабмин РФ утвердил концепцию цифровой трансформации социальной сферы, рассчитанную на пять лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат, пишет ТАСС.

В частности, уже в 2021 году во всех российских регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде без личного присутствия и бумажных документов. Кроме того, как отмечает Газета.ру, вырастет количество дистанционных сервисов для инвалидов.

Также, по словам Михаила Мишустина, появится единый круглосуточный контакт-центр для персональных консультаций граждан. В планах – и создание единой цифровой платформы для автоматизации предоставления соцподдержки, сообщает телеканал 360.