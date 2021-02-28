Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным», — цитируют сообщение «Известия».

Благодаря принятому решению в России продляется срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, до 1 октября. Соответствующим министерствам и ведомствам Мишустин поручил сделать все необходимое, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев, отмечает Газета.ru

Напомним, новые правила техосмотра должны были вступить в силу с 1 марта. В соответствии с ними, у автовладельцев должны были появиться электронные диагностические карты, предусматривалось введение процедуры фотофиксации техосмотра и многое другое.

