Система QR-кодов в Москве может распространиться на новые сферы

Столичные власти рассматривают возможность расширения количества сфер, в которых будет внедрена система QR-кодов, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что рестораны и кафе Москвы с 28 июня доступны для посещения лишь тем гражданам, которые переболели COVID-19 в последние шесть месяцев, вакцинировались или сдали ПЦР-тест.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отмечала 25 июня, что в Москве пока не собираются вводить QR-коды на общественном транспорте.

