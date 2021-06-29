Система QR-кодов в Москве может распространиться на новые сферы

Столичные власти рассматривают возможность расширения количества сфер, в которых будет внедрена система QR-кодов, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что рестораны и кафе Москвы с 28 июня доступны для посещения лишь тем гражданам, которые переболели COVID-19 в последние шесть месяцев, вакцинировались или сдали ПЦР-тест.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отмечала 25 июня, что в Москве пока не собираются вводить QR-коды на общественном транспорте.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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