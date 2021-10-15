Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро

Сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал в Москве на всех линиях и станциях метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва - первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя», — рассказал Ликсутов в беседе с РИА Новости.

Для использования сервиса необходимо за несколько часов до прохождения турникета привязать к Face Pay свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка». Сделать это можно через приложение «Метро Москвы». Пассажиру нужно найти специальный турникет, использующий сервис, и во время прохода посмотреть в камеру на турникете — деньги за проезд спишутся автоматически.

Ликсутов уточнил, что все данные пассажиров надежно зашифрованы, а камеры на турникетах считывают биометрические ключи пользователей Face Pay, отмечает Ura.ru.

