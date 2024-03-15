Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

По словам Асафов, электронная очередь - специальный инструмент, необходимый для распределения нагрузки в пиковые часы.



Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что страница голосование переходит в режим электронной очереди при большой нагрузке. Такой режим нужен, чтобы избежать сбоев, а сама система работала стабильно.

