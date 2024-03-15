В онлайн-голосовании на выборах в Москве приняли участие свыше 200 тысяч человек
Более 200 тысяч человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
«Свыше 200 тыс. человек проголосовали электронно... в столице в первые минуты голосования», – отмечается в сообщении.
Выборы президента РФ проходят 15-17 марта. В Москве проголосовать могут горожане с постоянной регистрацией в столице или россияне из других регионов, ранее подавшие заявление на прикрепление к московскому избирательному участку. Отдать свой голос можно онлайн или очно на участках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru