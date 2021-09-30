Синоптики заявили о «погодных рекордах» предстоящей зимой
Прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василия Яблокова.
По его словам, метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, и неточность прогнозов — не их вина. Так, неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут крайне непредсказуемо влиять на погоду.
Яблоков отмечает, что предстоящей зимой вероятность таких аномалий достаточно велика. По этой причине россияне могут столкнуться как с температурными рекордами, так и с далеким количеством осадков, которые будут отличаться от нормы.
Тем временем, синоптики пообещали комфортную погоду в начале октября. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, октябрь начнется без осадков с переменной облачностью.
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