Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве в начале октября

Синоптики пообещали комфортную погоду в начале октября. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, октябрь начнется без осадков с переменной облачностью.

Синоптики также ожидают солнечные дни. Температура прогнозируется в пределах климатической нормы.

Позднякова отметила, что наиболее теплыми днями станут первые выходные октября: температура поднимется до 14 градусов. Также синоптик добавила в эфире "Радио 1", что заморозков в ночное время не ожидается.

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ФОТО: pixabay.com
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