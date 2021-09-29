Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве в начале октября

Синоптики пообещали комфортную погоду в начале октября. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, октябрь начнется без осадков с переменной облачностью.

Синоптики также ожидают солнечные дни. Температура прогнозируется в пределах климатической нормы.

Позднякова отметила, что наиболее теплыми днями станут первые выходные октября: температура поднимется до 14 градусов. Также синоптик добавила в эфире "Радио 1", что заморозков в ночное время не ожидается.

