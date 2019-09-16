Синоптики: В следующий понедельник в Москву вернется тепло

16 сентября20:29

Жителей столицы с начала следующей недели ожидает новая волна «бабьего лета». Такое заявление РБК сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, солнечные дни с температурой воздуха до 17 градусов тепла простоят в Москве до 27 сентября. После этого в столице начнется осень.

Напомним, прошедшее лето в Москве было холодным и дождливым. Однако сентябрь отличился жаркими днями. В частности, в столице 11 сентября был побит температурный рекорд 70-летней давности.

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ФОТО: flickr.com // Andrey Larin Follow
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