Синоптики: в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября
С 22 сентября пасмурных дней будет становиться больше, осадки приобретут площадной характер, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По ее словам, именно 22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят сезонные перемены, когда теплое полугодие сменяется холодным. При этом среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов. «Все, природа постепенно засыпает», — сообщила синоптик.
Она напомнила, что зачастую приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени».
Напомним, погода в Москве в ближайшее время будет холодная, ветреная и дождливая.
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