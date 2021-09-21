Синоптики: в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября

С 22 сентября пасмурных дней будет становиться больше, осадки приобретут площадной характер, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

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По ее словам, именно 22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят сезонные перемены, когда теплое полугодие сменяется холодным. При этом среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов. «Все, природа постепенно засыпает», — сообщила синоптик.

Она напомнила, что зачастую приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени».

Напомним, погода в Москве в ближайшее время будет холодная, ветреная и дождливая.

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ФОТО: РИА Новости
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