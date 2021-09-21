Синоптики: в России сезонные перемены погоды начнутся с 22 сентября

По ее словам, именно 22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят сезонные перемены, когда теплое полугодие сменяется холодным. При этом среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов. «Все, природа постепенно засыпает», — сообщила синоптик.

Она напомнила, что зачастую приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени».

Напомним, погода в Москве в ближайшее время будет холодная, ветреная и дождливая.

