Вильфанд спрогнозировал потепление в центре европейской части России

При этом пасмурный характер погоды будет сохраняться. «Не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — сообщил синоптик.

Как сообщалось, в понедельник москвичи переживут сильнейший за 73 года ливень. Может выпасть до 21 мм осадков

