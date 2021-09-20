Вильфанд спрогнозировал потепление в центре европейской части России
20 сентября 202105:00
В центр европейской части России 24 сентября придет потепление до 13 градусов тепла днем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
При этом пасмурный характер погоды будет сохраняться. «Не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — сообщил синоптик.
Как сообщалось, в понедельник москвичи переживут сильнейший за 73 года ливень. Может выпасть до 21 мм осадков
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru