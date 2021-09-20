Вильфанд спрогнозировал потепление в центре европейской части России

В центр европейской части России 24 сентября придет потепление до 13 градусов тепла днем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптики рассказали о дождливой погоде в Москве

При этом пасмурный характер погоды будет сохраняться. «Не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — сообщил синоптик.

Как сообщалось, в понедельник москвичи переживут сильнейший за 73 года ливень. Может выпасть до 21 мм осадков

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогодаРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры